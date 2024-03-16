انتصار: ردود الأفعال حول أعلى نسبة مشاهدة فاجأتني.. ويناقش قضية تهم الناس

أكدت الفنانة إنتصار انها لم تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها “ أعلي نسبة مشاهدة ” ، والذى يتم عرضه فى الماراثون الرمضاني .

وقالت إنتصار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لم أكن أتوقع هذا النجاح الضخم لمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة ” ، بل إن ردود الأفعال بداية من طرح البرومو فاجأتني.

واستكملت إنتصار حديثها : الموضوع الذي يناقشه العمل هو الذي حمسني للموافقة عليه، في العمل يطرح قضية في غاية الأهمية وتهم المجتمع المصري، وهي غزو مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، والأموال التي يستطيع أن يحصل عليها الفرد من خلال الظهور على تلك المواقع، فقد انتشرت هذه المهنة وأصبحت “شغل من لا شغل له”.

واستكملت إنتصار حديثها : العمل أيضًا يكشف أن هناك بعض الأشخاص يتعاملون مع هذا الأمر بجهل شديد، ما يجعلهم يقعون في مشاكل عديدة، منها السرقة والفضائح.