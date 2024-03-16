ربنا بعتهولي من السماء .. كريم عبد العزيز يتحدث عن بيتر ميمي والحشاشين

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى المخرج بيتر ميمي بعد تعاونهما معًا فى عدد من الاعمال الفنية كان اخرها مسلسل الحشاشين .

وقال كريم عبد العزيز : بيتر ميمي مخرج مؤهوب وكبير جدًا ، فهو يشعر بالعاملين معه فى موقع التصوير من أصغرهم الى أكبرهم ، فهو عاشق للسينما الفن .

وتابع كريم عبد العزيز : بيتر ميمي على المستوي الانساني من أنضف وأرقي أجمل القلوب التى ريتها فى حياتي ، فبخلاف انه مخرج عظيم تشرفت بالعمل معه ، فهو “ أخ ربنا بعتهولي من السماء ” .

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.