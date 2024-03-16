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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حريق ضخم في استديو الأهرام .. وتوقف تصوير مسلسل المعلم

صدى البلد

نشب منذ قليل  حريقا ضخما داخل ستديو الأهرام ، والذي يجري بداخله تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .

وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :


مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

 

 

ستديو الأهرام الفنان مصطفى شعبان هاجر احمد مسلسل المعلم مصطفى شعبان

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