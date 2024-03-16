حريق ضخم في استديو الأهرام .. وتوقف تصوير مسلسل المعلم

نشب منذ قليل حريقا ضخما داخل ستديو الأهرام ، والذي يجري بداخله تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .
وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .
قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.