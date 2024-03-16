عصام عمر يلبي دعوة شخص على الفطار في رمضان

فى لفتة إنسانية ، لبي الفنان الشاب عصام عمر دعوة أحد المعجبين به على الإفطار ، وذلك يوم الجمعة القادمة .

ونشر الشاب الذى قام عصام عمر بتلبية دعوته على الإفطار منشورا على موقع فيسبوك قائلًا : في بيتنا نجم يوم الجمعة الجاية عصام عمر عندنا في البيت شكراً يا أصيل على تلبية الدعوة على الفطار مع اسرتي البسيطة وربنا هتنورنا ده احلى رقاق وبط و عرقسوس وتمر هندي يستاهلوا بقك.

ويعرض لعصام عمر فى الماراثون الرمضاني الحالي مسلسل “ مسار إجباري ” ، والذى تدور أحداثه فى إطار إجتماعي .

ويشارك فى بطولة مسلسل مسار إجباري كل من : صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن .إخراج نادين خان

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.



