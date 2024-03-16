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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مراحل تجهيز ديكور مشهد "الحلم" بمسلسل الحشاشين.. صور

صدى البلد

نشر مهندس المناظر أحمد فايز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” ، صور من التجهيز لديكور مشهد الحلم ، والذي عرض فى الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين .

ربنا بعتهولي من السماء .. كريم عبد العزيز يتحدث عن بيتر ميمي والحشاشين

"الحشاشين" الحلقة 5.. حسن الصباح يأمر بقتل الخليفة العباسي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، عودة حسن الصباح وأسرته إلى أصفهان ليبدأ في دعوته النزارية، وتوسيع قاعدة أتباع مذهبه في بلد السلطان ملك شاه. 

وحاول صديقه نظام الملك وزير السلطان، إقناعه وثالثهما عمر الخيام في تولي مناصب بالدولة، لكن الشاعر رفض وحسن الصباح تولى مهمة تقديم تقارير مراقبة إلى السلطان. 

ويحاول نظام الملك تحذير حسن الصباح من الدعوة لمذهبه سرا، ويدخلان في تحدي سويا، في الوقت الذي ينشر فيه أتباعه في أرجاء اصفهان للتقليل من شأن العلماء وحديثهم. 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين 

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين عبدالرحيم كمال ميرنا نور الدين أبطال مسلسل الحشاشين فتحي عبدالوهاب كريم عبد العزيز

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