مراحل تجهيز ديكور مشهد "الحلم" بمسلسل الحشاشين.. صور

نشر مهندس المناظر أحمد فايز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” ، صور من التجهيز لديكور مشهد الحلم ، والذي عرض فى الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين .

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، عودة حسن الصباح وأسرته إلى أصفهان ليبدأ في دعوته النزارية، وتوسيع قاعدة أتباع مذهبه في بلد السلطان ملك شاه.

وحاول صديقه نظام الملك وزير السلطان، إقناعه وثالثهما عمر الخيام في تولي مناصب بالدولة، لكن الشاعر رفض وحسن الصباح تولى مهمة تقديم تقارير مراقبة إلى السلطان.

ويحاول نظام الملك تحذير حسن الصباح من الدعوة لمذهبه سرا، ويدخلان في تحدي سويا، في الوقت الذي ينشر فيه أتباعه في أرجاء اصفهان للتقليل من شأن العلماء وحديثهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.