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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 3 .. حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر

حسن الصباح
حسن الصباح

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين،  وقوع حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر وإصرار الوزير بدر الدين الجمالي على تنصيب الابن الأصغر المستعلي مكانه بدلا من شقيقه الأكبر نذار. 

حاول بدر الدين الجمالي كسب دعم حسن الصباح لكنه رفض وأصر على مبايعة الدعوة النذارية، وكان البديل خروجه وأسرته من مصر هاربا خوفا عليه على حياته. 

 

 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين أحمد عبد الوهاب حسن الصباح بيتر ميمي

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