"الحشاشين" الحلقة 5.. حسن الصباح يأمر بقتل الخليفة العباسي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، مؤامرة بقيادة حسن الصباح لقتل الخليفة العباسي الذي كان في طريقه لزيارة أصفهان بعد طلب السلطان ملك شاه نسبه في ابنته.

حاول نظام الملك طوال الحلقة مراقبة حسن الصباح وتتبع خطواته ولكنه كشف الأمر، وتسبب في حالة توهان لأتباعه، وطوال الأحداث حاول الإيقاع بين الوزير القوي والسلطان.

لاقى حسن الصباح إعجاب ملك شاه في الوقت الذي يغضب منه نظام الملك صديقه وطلب منه عدم التواجد في البلاط السلطاني كثيرا.

لم تتحمل جيهان أحلام عمر الخيام، وبعد محاولات لإرساء أحلامه وقواعده تركته ورحلت، في الوقت نفسه يحاول حسن الصباح زعزعة صورة الإمام الغزالي في نظر الشعب.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.