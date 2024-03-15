عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"الحشاشين" الحلقة 5.. حسن الصباح يأمر بقتل الخليفة العباسي

حسن الصباح
حسن الصباح

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، مؤامرة بقيادة حسن الصباح لقتل الخليفة العباسي الذي كان في طريقه  لزيارة أصفهان بعد طلب السلطان ملك شاه نسبه في ابنته. 

حاول نظام الملك طوال الحلقة مراقبة حسن الصباح وتتبع خطواته ولكنه كشف الأمر، وتسبب في حالة توهان لأتباعه، وطوال الأحداث حاول الإيقاع بين الوزير القوي والسلطان. 

لاقى حسن الصباح إعجاب ملك شاه في الوقت الذي يغضب منه نظام الملك صديقه وطلب منه عدم التواجد في البلاط السلطاني كثيرا.

لم تتحمل جيهان أحلام  عمر الخيام، وبعد محاولات لإرساء أحلامه وقواعده تركته ورحلت، في الوقت نفسه يحاول حسن الصباح زعزعة صورة الإمام الغزالي في نظر الشعب. 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين احمد عيد أحمد عبد الوهاب حسن الصباح بيتر ميمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

لانش بوكس الحلقة 4.. اتفاق بين غادة عادل وشاهين بشأن الأموال المزورة

الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يبدأ دعوته في أصفهان ويواجه نظام الملك

لانش بوكس الحلقة 3 .. مهمة سرقة جديدة لعصابة الأمهات في بورسعيد

الحشاشين الحلقة 3 .. حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر

لانش بوكس الحلقة 2.. أزمة تهدد عصابة غادة عادل وجميلة عوض

افتتاحية قوية لفيلم Kung Fu Panda 4 في شباك التذاكر العالمي

حفل الأوسكار 96 يحقق 19.5 مليون مشاهدة على الهواء

الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح يشفي والدة الخليفة ويطلب لقاء المستنصر

ترشيحاتنا

شيرين رضا: «نور» ترفض دعمي أو مساعدة عمرو دياب في الترويج لحسابها على إنستجرام

إصابة وتهديد وصراخ.. رامز جلال يوقع نجمي أهلي جدة والهلال

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة أهلي جدة

جنسيتها الحقيقية وقضية حنين حسام.. ياسمين رئيس تفجر مفاجآت غير متوقعة

في أول جمعة من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد في صلاة التراويح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ