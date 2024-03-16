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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل المعلم.. تحسن الحالة الصحية لـ عبد الله الرويشد

أخبار الفن
أخبار الفن

تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل المعلم.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تحسن الحالة الصحية لـ عبدالله الرويشد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

بعد حريق ستوديو الأهرام.. أول تعليق من بطلة مسلسل المعلم

علقت الفنانة رشا سامي، إحدى بطلات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، على حادث حريق لوكيشن التصوير، في استوديو الأهرام، ليلة أمس الجمعة 15 مارس.

 

بعد وعكتها الصحية.. فريدة سيف النصر تنشر فيديو من كواليس العتاولة

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل العتاولة التي تشارك فيه مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية أول أمس الخميس 14 مارس.

 

ابنه كشف التطورات.. تحسن الحالة الصحية لـ عبدالله الرويشد

كتب المطرب خالد عبدالله الرويشد، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، يعلق فيها على حالة والده الصحية.

 

ابنة تامر حسني تدخل عالم تيك توك وتنشر فيديو طريف مع والدها

أعلنت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن دخولها عالم تيك توك، وتدشين حساب جديد لها.

ونشرت تاليا ابنة تامر حسني، مقطع فيديو طريف لها مع والدها عبر تطبيق تيك توك، وظهرت فيه ترقص بطريقة طريفة.

 

ليست نتيجة مشهد انفجاري.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

كشف وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل حريق ستوديو الأهرام ولوكيشن تصوير مسلسل المعلم، فجر اليوم السبت 16 مارس.

 

وزيرة الثقافة: تشكيل لجنة متخصصة لحصر خسائر حريق ستوديو الأهرام

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

 

چوري بكر .. أنا مش مصدقه إي اللي بيحصل فى خيم رمضان ده

نشرت الفنانة چوري بكر عبر موقعها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهي مستاءه من الاحتفالات الرمضانية "الخيم".

 

صور برنامجه وهو مصاب.. المتحدة تشكر الإعلامي عمرو الليثي

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه الشكر للإعلامي عمرو الليثي، لتفانيه في العمل وتصوير برنامج واحد من الناس، وهو مصاب.

المعلم مسلسل المعلم عبدالله الرويشد ستوديو الاهرام مصطفى شعبان فريدة سيف النصر تامر حسني چوري بكر عمرو الليثي

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