أخبار الفن تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل المعلم.. تحسن الحالة الصحية لـ عبد الله الرويشد

تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل المعلم.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تحسن الحالة الصحية لـ عبدالله الرويشد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

علقت الفنانة رشا سامي، إحدى بطلات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، على حادث حريق لوكيشن التصوير، في استوديو الأهرام، ليلة أمس الجمعة 15 مارس.

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل العتاولة التي تشارك فيه مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية أول أمس الخميس 14 مارس.

كتب المطرب خالد عبدالله الرويشد، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، يعلق فيها على حالة والده الصحية.

أعلنت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن دخولها عالم تيك توك، وتدشين حساب جديد لها.

ونشرت تاليا ابنة تامر حسني، مقطع فيديو طريف لها مع والدها عبر تطبيق تيك توك، وظهرت فيه ترقص بطريقة طريفة.

كشف وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل حريق ستوديو الأهرام ولوكيشن تصوير مسلسل المعلم، فجر اليوم السبت 16 مارس.

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

نشرت الفنانة چوري بكر عبر موقعها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهي مستاءه من الاحتفالات الرمضانية "الخيم".

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه الشكر للإعلامي عمرو الليثي، لتفانيه في العمل وتصوير برنامج واحد من الناس، وهو مصاب.