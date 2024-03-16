چوري بكر .. أنا مش مصدقه إي اللي بيحصل فى خيم رمضان ده

نشرت الفنانة چوري بكر عبر موقعها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهي مستاءه من الاحتفالات الرمضانية "الخيم".

وكتب چوري بكر: "اسفه بقى خارج سباق الخيم ورمضان أوت فيت سامحوني .. بعتذر عن حضور حفلات رمضان، قصدي خيم .. إذا بليتم فا استتروا انا مش مصدقه اي اللي بيحصل في خيم رمضان ده.

يذكر أن الفنانة جوري بكر تشارك في مسلسل "مسار إجباري"، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض الآن في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

ويضم مسلسل "مسار إجباري" عددا من الفنانين منهم: أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.