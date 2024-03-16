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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنه كشف التطورات.. تحسن الحالة الصحية لـ عبدالله الرويشد

عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد

كتب المطرب خالد عبدالله الرويشد، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، يعلق فيها على حالة والده الصحية. 

وكتب خالد عبدالله الرويشد، في تغريدته: «الحمدلله»، ورد عليه أحد المتابعين قائلا: «طمنا يا بوعبدالله» ليرد عليه قائلا: «الحمد لله إن شاء الله احسن». 

 

عبد الله الرويشد

وتعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها المستشفيات.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان عبد الكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.

وعن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، قال وكيل أعماله ملك أحمد إن الحالة مستقرة، ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

 

أحدث أغاني عبدالله الرويشد

حصد الفنان عبدالله الرويشد، مليون و65 ألف مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم ارتويت، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية ارتويت لـ عبدالله الرويشد، من كلمات والحان: جمانه جمال، توزيع: احمد صالح، صولو عود: حسين محب، الكورال: مجموع الكورال اليمني بالقاهرة، ايقاعات: عبدالحميد الصقر، جيتار: مصطفى نصر، مكس: نبيل إيهاب – تامر حسن، ماستر: المنهندس مجيد دشتي. 

 

أغاني عبدالله الرويشد الجديدة 

وفي آخر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبدالله الرويشد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أعترف لك، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أعترف لك للفنان عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان: عبدالله الرويشد، توزيع موسيقي: يحيى الموجي، مكس: إيهاب نبيل – تامر حسن، ماستر: مجيد دشتي.

 

أغاني عبدالله الرويشد

كان الفنان عبدالله الرويشد، طرح أغنية بعنوان حبيب كان، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر مايو الماضي.

كما حقق عبدالله الرويشد مليون مشاهدة بأغنية كل ما غفت عيني، بينما حصد 800 ألف مشاهدة بأغنية ما تدري، بعد مرور يومين على طرح الأغنيتين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تم طرحهما على طريقة الفيديو كليب يوم 6 يناير.

كما طرح عبد الله الرويشد أغنيتين "سنجل" بطريقة الفيديو كليب، والعملين هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، وألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

- الأغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى إخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك.

 

أعمال عبدالله الرويشد 

كما حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.

 

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