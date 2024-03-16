بعد وعكتها الصحية.. فريدة سيف النصر تنشر فيديو من كواليس العتاولة

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل العتاولة التي تشارك فيه مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية أول أمس الخميس 14 مارس.

وظهرت فريدة سيف النصر، وهي ترقص داخل كواليس مسلسل العتاولة، وكتبت في التعليق على الفيديو: «تيتا لما ترقص وتتدلع.. شكرا لجمهوري الغالي اووووووووووي جدا».

كما نشرت فريدة سيف النصر، مقطع آخر من كواليس التصوير، وعلقت: «شكرا ياست امال الف شكر علي البحث عني في كل السوشيال ميديا وإرسالها لي..شكرا لكل الناس الحلوه اللي بتعمل معايا كده..حبكم بيقويني من بعد الله ماليش غيركم..الحمدلله».

وعكة فريدة سيف النصر

وكانت تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مفاجئة دخلت على اثرها المستشفى فى لبنان.

ونشرت فريدة سيف النصر صورة من داخل غرفتها فى المستشفى علقت عليها: "غرفتي فى مستشفى الزه في لبنان ، الحمد والشكر لله ، لا تقلقوا عمر الشقى بقى.

مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.