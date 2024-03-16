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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

10 حلقات متبقية.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

مصطفى شعبان ومدير
مصطفى شعبان ومدير أعماله وليد محمود

كشف وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل حريق ستوديو الأهرام ولوكيشن تصوير مسلسل المعلم، فجر اليوم السبت 16 مارس.

وقال وليد محمود في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن أعمال التصوير انتهت امس قبل اندلاع الحريق، وغادر جميع الأبطال الموقع قبل الحريق، مشيرا إلى أن الفنان محمد ثروت كان يصور إعلانا هناك قبل الحريق.

وتابع وليد محمود، أنهم علموا خبر الحريق من الفنان محمد ثروت، الذي اتصل للاطمئنان وأخبرهم أن هناك حريق كبير التهم الاستوديو، مشيرا إلى أن الديكور الرئيسي لمسلسل المعلم التهمه الحريق بالكامل، وأن إرادة الله نجت فريق العمل من الحريق بعد أن تم "فركشة" يوم التصوير قبل الحريق بدقائق.

ونفى وليد محمود، ما تردد حول وجود مشهد انفجاري في مسلسل المعلم أدى إلى حريق الاستوديو مؤكدا أن هذه الأنباء عارية من الصحة، والتصوير انتهى أمس قبل الحريق، وتبقى في اللوكيشن المصورين والعاملين بالمسلسل فقط.

وأشار وليد محمود، إلى أن أخر 10 حلقات من مسلسل المعلم مازالت قيد التصوير، وتم استلام السيناريو الخاص بهم مؤخرا، وفيها مشاهد كثيرة بالديكور الرئيسي الذي التهمه الحريق.

حريق لوكيشن مسلسل المعلم

كشف محمد الشواف مؤلف مسلسل المعلم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن توابع حريق استديو الأهرام، الذى يتم فيه تصوير العمل.

وعلق محمد الشواف قائلًا : استديو تصوير مسلسل المعلم احترق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله ، يارب لطفك يارب .

قنوات عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفى شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

أبطال مسلسل المعلم 

مسلسل «المعلم» من بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان مسلسل المعلم المعلم ستوديو الاهرام أبطال مسلسل المعلم

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