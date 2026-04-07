لعدم ثبوت الأدلة..حفظ التحقيق في قضية العثور على أجنة داخل برطمانات بالمنيا

قررت جهات التحقيق حفظ القضية الشهيرة المتعلقة بالعثور على أجنة داخل برطمانات في صندوق قمامة بقرية كدوان بمركز المنيا، وذلك لعدم وجود أدلة كافية تثبت الاتهامات الموجهة ضد المتهمين في الواقعة.

وقال محامي أرملة طبيب النساء المتهمة في القضية، أن التحقيقات لم تسفر عن أي دلائل تدين موكلته، وآخرين.

فقد استطاعت الأجهزة الأمنية بالمنيا، منذ 60 يوما كشف لغز ملابسات واقعة العثور على أجنة داخل جوال أُلقي بصندوق قمامة في نطاق منطقة كدوان جنوب مدينة المنيا ، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتلقيهم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جوال بلاستيكي بداخله برطمانات تحتوي على أجنة بشرية ملقاة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة كدوان ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، والتحفظ على المضبوطات، وبدء أعمال الفحص والتحري.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 متهمين، وكشفت التحريات الأولية أن الأجنة خرجت من عيادة طبية خاصة مملوكة لطبيب متوفى، وأن عملية التخلص منها تمت بواسطة المتهمين الثلاثة، وأن المسئولين عن العيادة، أفادوا أن الأجنة كانت محفوظة منذ فترة، وبعد وفاة الطبيب قرروا التخلص منها، وخلال التحقيقات تم الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، وتمت مراجعة تراخيص العيادة وسجلاتها، للوقوف على طبيعة الاحتفاظ بالأجنة، وبيان مدى قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت التحفظ على المضبوطات واستكمال الفحص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين

وفي سياق متصل أمر، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، نقل الأجنة، إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة

