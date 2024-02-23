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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الناقد الفني محمد نبيل : مسلسلات الـ١٥ حلقة تتفوق في رمضان 2024.. والكبير ٨ آخر جزء

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد نبيل

أكد الناقد الفني محمد نبيل ، أن طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمسلسلات القصيرة ذات ١٥ حلقة تجربة مميزة و أثبتت نجاحها خلال الموسم الدرامي في رمضان الماضي ، وستكون الحصان الرابح في المارثون الدرامي في رمضان ٢٠٢٤ و تتفوق على المسلسلات الطويلة .

وعن رمضان ٢٠٢٤ ، أشار محمد نبيل أن الجمهور في انتظار عودة النجم يحي الفخراني بمسلسل جديد ( عتبات البهجة) هذا العام خاصة وأنه اعتاد التجديد في أفكار الأعمال التي يقدمها في شهر رمضان ومتوقع له نجاح كبير .

وأوضح أن هناك تنوع كبير في الموضوعات المقدمة خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ ، وأن هذا التنوع سيرضي أذواق جميع المشاهدين .

ولفت الناقد الفني محمد نبيل أنه خلال الأعوام الماضية ، تم طرح فكرة الإرهاب في العديد من الأعمال الدرامية المختلفة وكان له إنعكاس كبير في الشارع المصري مثلما تفاعل الجمهور مع أجزاء مسلسل الاختيار.
 

وعن مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز ، اكد محمد مبيل أنه سيكون واحد من أهم المسلسلات تأثيراً في رمضان ٢٠٢٤ ويتوقع له نجاح كبير قبل عرضه .

وأشار إلى أن نجاح مسلسل الحشاشين قائم على نجاح النجم كريم عبدالعزيز وأنه خلال الفترة الحالية نجم مصر الأول ، وجميع أعماله السينمائية و الدرامية تحقق نجاح هائل وتحقق إيرادات غير مسبوقة .

أما عن مسلسل الكبير بطولة أحمد مكي ، فأوضح نبيل أن الجزء الثامن سيكون مختلفاً عن الأجزاء الماضية بعدما نجح مكي في التغيير والتطوير الكبير في هذا الجزء بعد انقطاع أعوام طويلة ، ليصبح مسلسل الكبير واحد من المسلسلات الكوميدية التي ينتظرها الجمهور في رمضان كل عام ، متوقعاً أن يكون هذا الجزء الأخير من مسلسل الكبير .

 

دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الكبير يحي الفخراني

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الناقد الفني محمد نبيل : مسلسلات الـ١٥ حلقة تتفوق في رمضان 2024.. والكبير ٨ آخر جزء

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