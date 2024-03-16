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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة تامر حسني تدخل عالم تيك توك وتنشر فيديو طريف مع والدها

تامر حسني وابنته
تامر حسني وابنته

أعلنت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن دخولها عالم تيك توك، وتدشين حساب جديد لها. 

ونشرت تاليا ابنة تامر حسني، مقطع فيديو طريف لها مع والدها عبر تطبيق تيك توك، وظهرت فيه ترقص بطريقة طريفة. 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.

 

طرح ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني قد أعلن عن طرح ألبوم هرمون السعادة بشكل كامل على جميع المنصات الرقمية ومنها يوتيوب وSpotify وأنغامي.
 

تامر حسني يشكر تركي آل الشيخ

وكان تامر قد علق على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر. 

وأضاف “بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر إن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده، لأده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له أجر ثابت”.

وتابع "المهم، الكثير كان بيشكك، في إيراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد إنه تأليفي و إخراجي وموسيقتي التصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي، تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله، ليثبت إن كان كلامي صح و إني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق".

 

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