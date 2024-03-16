بعد حريق ستوديو الأهرام.. أول تعليق من بطلة مسلسل المعلم

علقت الفنانة رشا سامي، إحدى بطلات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، على حادث حريق لوكيشن التصوير، في استوديو الأهرام، ليلة أمس الجمعة 15 مارس.

وفي بداية الساعات الأولى من حريق اللوكيشن، كتبت رشا سامي، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «يارب سلم .. لسه مخلصناش»، وبعدها شاركت مقطع فيديو من حريق اللوكيشن، وكتبت في التعليق: «لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم».

منشور رشا سامي

منشور رشا سامي

وتشارك رشا سامي، في مسلسل المعلم، وهي زوجة الفنان ياسر الزنكلوني، وكان أبرز مشاهدها بالمسلسل هو مشهد الغناء مع مصطفى شعبان وعبد العزيز مخيون.

رشا سامي بمسلسل المعلم

حريق لوكيشن مسلسل المعلم

كشف محمد الشواف مؤلف مسلسل المعلم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن توابع حريق أستديو الأهرام ، والذى يتم فيه تصوير العمل .

وعلق محمد الشواف قائلًا : أستديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل ، حريق هائل يلتهم الأهرام ، لاحول ولاقوة لا بالله ، يارب لطفك يارب .

قنوات عرض مسلسل المعلم

قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.