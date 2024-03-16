تركيب الأظافر وتكميم المعدة وعمليات التجميل حرام.. سعاد صالح تحذر

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل عمليات التجميل للرجال والسيدات حرام" وأكدت أنه لا يوجد حكم مطلق بشأن هذا الأمر ولكن هناك فوارق بين كل حالة وأخرى.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الله خلق الإنسان وأحسن خلقه، وأن الإنسان ملك لله، وأن الإنسان لا يغير ما خلقه الله إلا لضرورة شرعية وإنسانية، ولذلك على الجميع معرفة الفارق.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عمليات التجميل حلال في حالة تنفيذها بعد تعرض الشخص لـ حريق، أو مشكلة تؤثر عليه بالحياة، ولكن تعديل شيء خلقه الله بالإنسان؛ ففي هذه الحالة يكون حراما.

وكشفت أن زراعة الشعر للرجال حلال، وتركيب الأظافر للسيدات حرام، وعمليات شد الوجه حرام، والتاتو حرام، ولذلك نؤكد أن الله خلق الإنسان وأحسن تصويره.

ولفتت إلى أن عمليات تكميم المعدة، وتحويل المسار في المعدة حرام، لأن ذلك يكون تعديل في خلق الله، وأن تكميم المعدة ينتج عنه مشكلات صحية كثيرة، وأن أي شيء ينتج عنه ضرر للإنسان؛ يكون حراما.