عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7477 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة|التنمية المحلية تكشف جهودها في إزالة التعديات

دكتور خالد قاسم،
دكتور خالد قاسم، المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية

أكد دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد الأراضي ومنع التعديات على الاراضي الزراعية، تم العمل على  انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤.

 

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي وعبيدة”، أن  إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك  تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أنه يتم ذلك من أجل مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة.

خالد قاسم القيادة السياسية الأراضى الزراعية املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

ترشيحاتنا

قصة آية عصم الله بها النبي من الحسد.. أسرارها وكيفية الرقية والتحصين بها

وزير الري يتابع استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات

7477 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة|التنمية المحلية تكشف جهودها في إزالة التعديات

مُنعت عنه الزيارة نهائيا.. اللاعب أحمد رفعت في حالة حرجة بالمستشفى| تفاصيل

حقيقة حذف مناهج من صفوف النقل والشهادة الإعدادية.. تفاصيل

بنتك مرميه على طريق السويس.. محامي حبيبة الشماع يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد حديث عزاء حبيبة الشماع| ووالدها يدخل في حالة انهيار.. ما صلة الفنان بها؟

طبيب يكشف وصفة للتخلص من البلغم في يوم واحد

بعد الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج.. كيف تستفيد من المبادرة؟

5 أخطاء احذروا من فعلها في حالات الحرائق

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ