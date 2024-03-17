7477 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة|التنمية المحلية تكشف جهودها في إزالة التعديات

أكد دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد الأراضي ومنع التعديات على الاراضي الزراعية، تم العمل على انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي وعبيدة”، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أنه يتم ذلك من أجل مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة.