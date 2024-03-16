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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: استرداد 554 ألف متر مربع و1819فدانا بعد إزالة 1320حالة تعد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤، والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى ١.٥ مليون متر مربع  بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدانا زراعيا، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة ، بجهود محافظات قنا والشرقية وأسوان والدقهلية خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ٢٢، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة قنا نجحت في استرداد ٩٣.٤ الف متر مربع بإجمالي ٣٢١ حالة مبانٍ مخالفة، كما نجحت محافظة الشرقية في إزالة ٥٩٥ ألف حالة مباني مخالفة على مساحة ٩٠ ألف متر مربع واسترداد ٢٢٨ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٦٩ حالة ، كما نجحت محافظة أسوان في استرداد ٧٩.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٤٥ حالة مبانٍ مخالفة، وفى الدقهلية نجحت جهود المحافظة في إزالة ١٧٤ حالة مبانٍ مخالفة على ٤٦.٢ ألف متر من أملاك الدولة، وإزالة ١٠٩ فدان أراضٍ زراعية علي مساحة ٢٤ فدانا زراعيا.

استرداد اراضى املاك الدولة التنمية المحلية المرحلة الثانية هشام امنة

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