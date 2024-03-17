سعاد صالح: لم يرد نص مباشر بتحريم التدخين

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لم يرد نص مباشر بتحريم التدخين، ولكن وردت نصوص مفهومها يقول نحرم التدخين.

ولفتت إلى أن الله قال في كتابه الكريم :" الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" فالخبائث كل ما فيه ضرر وتسبب مشكلات للإنسان.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب دار الإفتاء بصدور نص بتحريم التدخين للحفاظ على أولاد المدخنين وأموال المدخنين.

ولفتت إلى أن رب كل أسرة عليه أن يضع أولاده أمام عينه، ويتوقف في الحال عن التدخين، حتى لا يضر نفسه وعائلته.