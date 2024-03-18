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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشتاء رسميا.. ورمضان صبحي يصدم جماهير الزمالك

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

شكري يؤكد لـ"أونروا" دعم مصر لاستمرار عملها‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين
أكد وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري،  للمفوض العام لوكالة أونروا دعم مصر الكامل لاستمرار عمل الوكالة‬ في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.


عواصف رملية وترابية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الأقاليم| فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تعتبر ذروة التقلبات الجوية، وأن اليوم هناك أمطار، وستكون هذه الأمطار رعدية.


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 18 مارس 2024|فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس 2024.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو،عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مارس 2024.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو،عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


القاهرة 22.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18 مارس 2024| فيديو
قدّم برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأثنين 18 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.


الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشتاء رسميا.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلةا إنه سوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل.


تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الشتاء، موضحة أن نهاية الشتاء سيكون في نهاية الأسبوع الحالي وتحديدًا يوم الخميس المقبل.


نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا للمواطنين .. فيديو
أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة أشياء، هي: السعر العالمي، وسعر الذهب مرتبط بالدولار، ومرتبط بالعرض والطلب.


رمضان صبحي يصدم جماهير الزمالك.. تفاصيل عن الانتقال من بيراميدز
كد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز صدم جماهير الزمالك بشأن انتقاله للقلعة البيضاء، موضحًا : “رمضان قال لإدارة الزمالك أنا أهلاوي”.

 

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