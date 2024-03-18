عواصف رملية وترابية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الأقاليم| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تعتبر ذروة التقلبات الجوية، وأن اليوم هناك أمطار، وستكون هذه الأمطار رعدية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، البلاد من أمس شهدت عواصف رملية وترابية، وأن البلاد اليوم مستمرة في التأثر بالتقلبات الجوية، وأن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم ستكون أعلى من الأمطار التي كانت أمس، وسيكون هناك سيول بسيناء، والبحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، ولذلك على الجميع توخي الحذر في الساعات المقبلة.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 21 9

رأس سدر 22 12

نخل 22 12

كاترين 20 7

الطور 20 15

طابا 21 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 9

سيوة 22 9

رأس غارب 26 17

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 29 18

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 12

أسيوط 22 13

سوهاج 23 13

قنا 24 15

الأقصر 25 16

أسوان 23 16

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 23 16

