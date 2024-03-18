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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشتاء رسميا.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلةا إنه سوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الهيئة نوهت من قبل عن هذه التقلبات الجوية، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وتكون ذروتها اليوم.

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وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلاميين دينا شرف ومنة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن نشاط الرياح زاد من الشعور بالبرودة بشكل كبير، وأدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت، استمرار تأثر البلاد بالمنخفضل الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وأيضا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الأمطار اليوم ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، فضلا عن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية «من وإلى» محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.

وأشارت إلى امتداد الأمطار للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء، وتكون بين الخفيفة والمتوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وبالتالي تشهد أغلب محافظات الجمهورية اليوم سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وتختلف كمياتها من منطقة لأخرى. 
 

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