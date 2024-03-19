الأسعار الرسمية لسيارة جيلي الكهربائية في مصر .. اعرف بكام

تعزز شركة جيلي الصينية من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من الاصدارات منها النسخة GX3 PRO وهي اصغر سيارة رياضية، بالاضافة إلى الطرازات العائلية ابرزها أوكافانجو، إلى جانب السيارات الكهربائية ومنها جيومتري C موديل 2024.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لسيارة جيلي "جيومتري C" موديل 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

جيلي جيومتري C موديل 2024

تأتي السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 بمحرك كهربائي بقوة 201 حصانا، من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وباقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، شاحن لاسلكي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى مقاعد كهربائية ايضا.

جيلي جيومتري C موديل 2024

وزودت السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 بنوافذ كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من أوامر التحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، حساسات حركة أمامية وخلفية، مثبت سرعة، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف بانوراما، ريموت تحكم، قفل مركزي.

جيلي جيومتري C موديل 2024

وتحتوي السيارة جيلي جيومتري C موديل 2024 على انذار، باقة من انظمة الحماية تتضمن المكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية، ووجود سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، واقطاب ثنائية مزدوجة، ومصابيح أمامية ذات مظهر حاد تعمل بتقنية LED LIGHT.

أسعار جيلي جيومتري C موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى GF موديل 2024 بسعر 1,699,900 جنيه.

الفئة الثانية GF PLUS موديل 2024 بسعر 1,799,900 جنيه.