نجوى فؤاد تطلق سهامها: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة.. وزعلانة من غادة عبد الرازق

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضبفة لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، وأدلت بالعديد من التصريخات الهامة والتي جاءت كالتالي

نجوى فؤاد: رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز كسرلي ضهري

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أزماتها بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، متابعة: "جابولي مرض الغضروف، كانوا أسرة لي وبحبهم كثيرًا جدًا، ومريت بأزمة كبيرة بعد وفاتهم ضهري اتكسر بعد وفاتهم".

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "سمير صبري التؤام بتاعتي وبيت أسرته جنب بيت أبويا"، مشددة على أن دلال عبدالعزيز قبل وفاتها بيومين قدمت لها الهدية.

وأشارت إلى أنها كانت على اتصال مع الفنانة دلال عبدالعزيز طوال فترة مرضها بفيروس كورونا، "ليه مشيوا بدري وسابوني.. الله يرحمهم".

ونوهت بأن دنيا وإيمي سمير غانم مازالوا يتعاملون معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها دلال عبدالعزيز بها.

نجوى فؤاد: السبكي أداني في فيلم حلاوة روح 5 آلاف جنيه

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، سؤال عتاب للمنتج محمد السبكي، وذلك بعد المشاركة في عدد من الأدوار القليلة في فيلم "حلاوة روح"، مشددة على أن السبكي تواصل معها عن مشاركتها في الفيلم ولم يحدد لها عدد المشاهد وأكد لها أن هناك مشاهد أخرى سيتم تصويرها.



وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت في الفيلم ولم تأت لها المشاهد، مضيفة: "طلبت فلوس أداني 5 آلاف جنيه"، مشددة على أنها حزينة من هذا التصرف، قائلة: "لو بعتلي بوكية ورد كان أحسن".

وأشار إلى أن هذا الأجر لم يغط مشاهد الفيلم، موضحًا أنه كان لا بد من البداية أن يتفق معها على هذا الدور أو أنها تشارك في دور شرف بدل من هذا الدور البسيط جدًا.

نجوى فؤاد: أنا زعلانة من غادة عبدالرازق.. كنت مستنية مكالمة منها

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها في فترة مرورها بأزمة صحية كانت تنتظر تواصل الفنانة غادة عبدالرازق معها لكي تطمئن عليها ولكنها لم تفعل ذلك وانتظرتها لفترة طويلة، موجهة رسالة لها،: "كنت منتظرة منك مكالمة وأنا زعلانة منك، أنا بحبك أوي".

وأشارت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها ظلمت نفسها في الـ 3 سنوات الماضية، موضحة أنها كان من المفترض أن تعمل العديد من الأشياء ولكنها لم تفعلها، مضيفة: "كان المفروض أعمل حساب الزمن وأعمل حساب أني هتعب، مكانش عندي وعي بالحاجات دي".

وأوضحت أن الخطأ التي ارتكبته طيلة حياتها أيضًا هي أنها لم تشتر أي سكن تمليك، مشددة على أنها تسكن في شقة على النيل ولكنها ليست ملكا، مؤكدة أنها تشعر بالخوف خلال الفترة الحالية أن تترك هذا المنزل بعد تكوين الذكريات به.



نجوى فؤاد: أقول للزوجة اللي تتعرض للخيانة "سيبيه وامشي"

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، نصيحة لأي زوجة بأن لا تدخل صديقة لها في حياتها الخاصة وتجعل حدودا بينهما في الحياة، مشددة على أن هناك ضعاف النفوس يسرقون الحلو من حياة كل شخص آخر.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تنصح أي زوجة مرت وتعرضت للخيانة أن تترك زوجها مباشرة، موضحة أنه لن يكون هناك أي ثقة في العلاقة بينهما مرة أخرى.

وأوضحت الفنانة نجوى فؤاد، أنها غير قادرة على الدخول في أي أزمات أو مشكلات، ولكنها في أي أزمة لا تدخل فيها، مضيفة: "وقت أزمتي كنت لابسة نظارة سودا ومش شايفة حاجة".

نجوى فؤاد: اتجوزت عرفي كتير.. وارتباطي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواجا، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لابعد الحدود".

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"زواجي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص"، مشددة على أن زوج الفنان رمزي عادت له على أساس وبشرط أن يطلقها.

وأشارت إلى أنه كان هناك عدد من الزواجات العرفي، مؤكدة أنها تزوجت شخص معروف جدًا وترفض الأفصاح عن أسمه.

نجوى فؤاد: هكتب في وصيتي ميعملوش عزاء وهتبرع بأعضائي

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها عند كتابة وصيتها ستؤكد على عدم إقامة عزاء بعد وفاتها، موضحة أنها تحضر مثل هذه المواقف كثيرا وتجد أن الذين يشعرون بالحزن من داخلهم قليلون.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في أي عزاء يكون البعض مشغولا بالتحدث في الهاتف المحمول بدون الشعور بالحزن وهذا لا تتمناه لنفسها، قائلة: "أنا بتمنى أروح لربنا وحيدة كما أنا وأعيش حياة طبيعية مع ربنا".

وأوضحت انه في حالة وجود أشخاص يحتاجون لأعضاء، ستكتب في وصيتها أنها تتبرع بأعضائها إلى بعض الأشخاص، مشددة على أن الجسد شيء "فاني" وحين تبرعها سيكون عملا جيدا من روحها بعد صعودها إلى الله، ولابد أن نؤمن بأن هناك نهاية للحياة.

نجوى فؤاد: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها ليست ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة في الأعمال التي شاركتها، قائلة: "كان سني يسمح بالمشاهد الجريئة.. كنت لسة في البداية".

وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها من جيل عمل كثيرًا من أجل الوصول للنجومية وتحقيق النجاحات، "احنا خربشنا عشان نبقى نجوم"، مشددة على أن الجيل الحالي لا يحارب من أجل صناعة النجومية ولم يعمل كثيرًا من أجل النجومية، مؤكدة أنه بعد تمثيل مسلسلين فقط ينتشر ويكون معروف لدى الجميع.

وتابعت: "دلوقتي النجومية سريعة مسلسلين تلاتة ياخدوا 3و4 مليون.. أعلى أجر زمان كان 8 آلاف جنيه".