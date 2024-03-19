عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد تطلق سهامها: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة.. وزعلانة من غادة عبد الرازق

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضبفة لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، وأدلت بالعديد من التصريخات الهامة والتي جاءت كالتالي

نجوى فؤاد: رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز كسرلي ضهري

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أزماتها بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، متابعة: "جابولي مرض الغضروف، كانوا أسرة لي وبحبهم كثيرًا جدًا، ومريت بأزمة كبيرة بعد وفاتهم ضهري اتكسر بعد وفاتهم".

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "سمير صبري التؤام بتاعتي وبيت أسرته جنب بيت أبويا"، مشددة على أن دلال عبدالعزيز قبل وفاتها بيومين قدمت لها الهدية.

وأشارت إلى أنها كانت على اتصال مع الفنانة دلال عبدالعزيز طوال فترة مرضها بفيروس كورونا، "ليه مشيوا بدري وسابوني.. الله يرحمهم".

ونوهت بأن دنيا وإيمي سمير غانم مازالوا يتعاملون معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها دلال عبدالعزيز بها.

 

نجوى فؤاد: السبكي أداني في فيلم حلاوة روح 5 آلاف جنيه

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، سؤال عتاب للمنتج محمد السبكي، وذلك بعد المشاركة في عدد من الأدوار القليلة في فيلم "حلاوة روح"، مشددة على أن السبكي تواصل معها عن مشاركتها في الفيلم ولم يحدد لها عدد المشاهد وأكد لها أن هناك مشاهد أخرى سيتم تصويرها.


وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت في الفيلم ولم تأت لها المشاهد، مضيفة: "طلبت فلوس أداني 5 آلاف جنيه"، مشددة على أنها حزينة من هذا التصرف، قائلة: "لو بعتلي بوكية ورد كان أحسن".

وأشار إلى أن هذا الأجر لم يغط مشاهد الفيلم، موضحًا أنه كان لا بد من البداية أن يتفق معها على هذا الدور أو أنها تشارك في دور شرف بدل من هذا الدور البسيط جدًا.

 

نجوى فؤاد: أنا زعلانة من غادة عبدالرازق.. كنت مستنية مكالمة منها

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها في فترة مرورها بأزمة صحية كانت تنتظر تواصل الفنانة غادة عبدالرازق معها لكي تطمئن عليها ولكنها لم تفعل ذلك وانتظرتها لفترة طويلة، موجهة رسالة لها،: "كنت منتظرة منك مكالمة وأنا زعلانة منك، أنا بحبك أوي".

وأشارت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها ظلمت نفسها في الـ 3 سنوات الماضية، موضحة أنها كان من المفترض أن تعمل العديد من الأشياء ولكنها لم تفعلها، مضيفة: "كان المفروض أعمل حساب الزمن وأعمل حساب أني هتعب، مكانش عندي وعي بالحاجات دي".

وأوضحت أن الخطأ التي ارتكبته طيلة حياتها أيضًا هي أنها لم تشتر أي سكن تمليك، مشددة على أنها تسكن في شقة على النيل ولكنها ليست ملكا، مؤكدة أنها تشعر بالخوف خلال الفترة الحالية أن تترك هذا المنزل بعد تكوين الذكريات به.
 

نجوى فؤاد: أقول للزوجة اللي تتعرض للخيانة "سيبيه وامشي"

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، نصيحة لأي زوجة بأن لا تدخل صديقة لها في حياتها الخاصة وتجعل حدودا بينهما في الحياة، مشددة على أن هناك ضعاف النفوس يسرقون الحلو من حياة كل شخص آخر.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تنصح أي زوجة مرت وتعرضت للخيانة أن تترك زوجها مباشرة، موضحة أنه لن يكون هناك أي ثقة في العلاقة بينهما مرة أخرى.

وأوضحت الفنانة نجوى فؤاد، أنها غير قادرة على الدخول في أي أزمات أو مشكلات، ولكنها في أي أزمة لا تدخل فيها، مضيفة: "وقت أزمتي كنت لابسة نظارة سودا ومش شايفة حاجة".

 

نجوى فؤاد: اتجوزت عرفي كتير.. وارتباطي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواجا، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لابعد الحدود".

وأضافت  "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"زواجي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص"، مشددة على أن زوج الفنان رمزي عادت له على أساس وبشرط أن يطلقها.

وأشارت إلى أنه كان هناك عدد من الزواجات العرفي، مؤكدة أنها تزوجت شخص معروف جدًا وترفض الأفصاح عن أسمه.

 

نجوى فؤاد: هكتب في وصيتي ميعملوش عزاء وهتبرع بأعضائي

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها عند كتابة وصيتها ستؤكد على عدم إقامة عزاء بعد وفاتها، موضحة أنها تحضر مثل هذه المواقف كثيرا وتجد أن الذين يشعرون بالحزن من داخلهم قليلون.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في أي عزاء يكون البعض مشغولا بالتحدث في الهاتف المحمول بدون الشعور بالحزن وهذا لا تتمناه لنفسها، قائلة: "أنا بتمنى أروح لربنا وحيدة كما أنا وأعيش حياة طبيعية مع ربنا".

وأوضحت انه في حالة وجود أشخاص يحتاجون لأعضاء، ستكتب في وصيتها أنها تتبرع بأعضائها إلى بعض الأشخاص، مشددة على أن الجسد شيء "فاني" وحين تبرعها سيكون عملا جيدا من روحها بعد صعودها إلى الله، ولابد أن نؤمن بأن هناك نهاية للحياة.

 

نجوى فؤاد: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها ليست ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة في الأعمال التي شاركتها، قائلة: "كان سني يسمح بالمشاهد الجريئة.. كنت لسة في البداية".

وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها من جيل عمل كثيرًا من أجل الوصول للنجومية وتحقيق النجاحات، "احنا خربشنا عشان نبقى نجوم"، مشددة على أن الجيل الحالي لا يحارب من أجل صناعة النجومية ولم يعمل كثيرًا من أجل النجومية، مؤكدة أنه بعد تمثيل مسلسلين فقط ينتشر ويكون معروف لدى الجميع.

وتابعت: "دلوقتي النجومية سريعة مسلسلين تلاتة ياخدوا 3و4 مليون.. أعلى أجر زمان كان 8 آلاف جنيه".

نجوى فؤاد سمير غانم دلال عبدالعزيز محمد السبكي فيلم حلاوة روح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

شغب وعنف بين الجمهور واللاعبين عقب مباراة بالدوري التركي.. شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

وزير الرياضة: انضمام بطولة عاصمة مصر لسلسلة فيفا نجاح كبير للدولة

ما هي ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. القانون يجيب

استثمارات الصين في التكنولوجيا الفائقة ترتفع لـ9.4% أول شهرين من العام

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ