نجوى فؤاد ممنوعة من الحركة لهذه الأسباب.. وتكشف عن أمنياتها بعد تاريخها الفني|فيديو

كشفت الفنانة نجوى فؤاد أن الفنانة نبيلة عبيد دائمًا ما تطمئن عليها وعلى حالتها الصحية، وكذلك الفنانة صفية العمري.

وتابعت نجوى فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد أنها تعاني من وجع في العمود الفقري والفقرة القطنية

و استطردت أنها تتلقى العلاج بالمنظار في العمود الفقري والترد الحراري في القطنية و تابعت أن الطبيب المعالج قال لها أن تجلس شهراً، أو شهر و نصف لا تتحرك.

و أوضحت قائلة "أنا بقالي سنتين و نصف مش بشتغل من وقت الكورونا بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز ، الفنان سمير صبري ، الفنان سمير غانم وفاتهم دمرت نفسيتي ، و دمر صحتي دا شئ بتاع ربنا و كلنا رايحين لـ ربنا ، و تابعت الفراق وحش اوي كانوا اهلي و سندي و عزاز عليا و كل حاجة في حياتي

ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته كانوا كل حياتي".



و اختتمت الفنانة نجوى فؤاد: "بتمنى الرحمة من عند ربنا، وإن القائمين على الفن ياخدوا بالهم من الفنانين اللي قدموا للفن.

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