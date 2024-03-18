نجوى فؤاد: السبكي أداني في فيلم حلاوة روح 5 آلاف جنيه

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، سؤال عتاب للمنتج محمد السبكي، وذلك بعد المشاركة في عدد من الأدوار القليلة في فيلم "حلاوة روح"، مشددة على أن السبكي تواصل معها عن مشاركتها في الفيلم ولم يحدد لها عدد المشاهد وأكد لها أن هناك مشاهد أخرى سيتم تصويرها.



وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت في الفيلم ولم تأت لها المشاهد، مضيفة: "طلبت فلوس أداني 5 آلاف جنيه"، مشددة على أنها حزينة من هذا التصرف، قائلة: "لو بعتلي بوكية ورد كان أحسن".

وأشار إلى أن هذا الأجر لم يغط مشاهد الفيلم، موضحًا أنه كان لا بد من البداية أن يتفق معها على هذا الدور أو أنها تشارك في دور شرف بدل من هذا الدور البسيط جدًا.