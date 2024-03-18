نجوى فؤاد: أقول للزوجة اللي تتعرض للخيانة "سيبيه وامشي"

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، نصيحة لأي زوجة بأن لا تدخل صديقة لها في حياتها الخاصة وتجعل حدودا بينهما في الحياة، مشددة على أن هناك ضعاف النفوس يسرقون الحلو من حياة كل شخص آخر.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تنصح أي زوجة مرت وتعرضت للخيانة أن تترك زوجها مباشرة، موضحة أنه لن يكون هناك أي ثقة في العلاقة بينهما مرة أخرى.

وأوضحت الفنانة نجوى فؤاد، أنها غير قادرة على الدخول في أي أزمات أو مشكلات، ولكنها في أي أزمة لا تدخل فيها، مضيفة: "وقت أزمتي كنت لابسة نظارة سودا ومش شايفة حاجة".