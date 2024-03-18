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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: أنا زعلانة من غادة عبدالرازق.. كنت مستنية مكالمة منها

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها في فترة مرورها بأزمة صحية كانت تنتظر تواصل الفنانة غادة عبدالرازق معها لكي تطمئن عليها ولكنها لم تفعل ذلك وانتظرتها لفترة طويلة، موجهة رسالة لها،: "كنت منتظرة منك مكالمة وأنا زعلانة منك، أنا بحبك أوي".

 

وأشارت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها ظلمت نفسها في الـ 3 سنوات الماضية، موضحة أنها كان من المفترض أن تعمل العديد من الأشياء ولكنها لم تفعلها، مضيفة: "كان المفروض أعمل حساب الزمن وأعمل حساب أني هتعب، مكانش عندي وعي بالحاجات دي".

 

وأوضحت أن الخطأ التي ارتكبته طيلة حياتها أيضًا هي أنها لم تشتر أي سكن تمليك، مشددة على أنها تسكن في شقة على النيل ولكنها ليست ملكا، مؤكدة أنها تشعر بالخوف خلال الفترة الحالية أن تترك هذا المنزل بعد تكوين الذكريات به.

نجوى فؤاد غادة عبدالرازق أسما إبراهيم حبر سري القاهرة والناس

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