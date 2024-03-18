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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: اتجوزت عرفي كتير.. وارتباطي من أحمد رمزي كأنه عشوة حلوة

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

 

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواجا، إذ أنها تزوجته لفترة بسيطة جدًا لسبب خاص، متابعًا: "السبب الخاص اللي اتزوجني أحمد رمزي عشانه أنه كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته وهو انسان لابعد الحدود".

وأضافت  "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"زواجي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص"، مشددة على أن زوج الفنان رمزي عادت له على أساس وبشرط أن يطلقها.

وأشارت إلى أنه كان هناك عدد من الزواجات العرفي، مؤكدة أنها تزوجت شخص معروف جدًا وترفض الأفصاح عن أسمه.

نجوى فؤاد زواج أحمد رمزي أسما إبراهيم حبر سري

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