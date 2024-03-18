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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجوى فؤاد: رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز كسرلي ضهري

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أزماتها بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، متابعة: "جابولي مرض الغضروف، كانوا أسرة لي وبحبهم كثيرًا جدًا، ومريت بأزمة كبيرة بعد وفاتهم ضهري اتكسر بعد وفاتهم".

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "سمير صبري التؤام بتاعتي وبيت أسرته جنب بيت أبويا"، مشددة على أن دلال عبدالعزيز قبل وفاتها بيومين قدمت لها الهدية.

وأشارت إلى أنها كانت على اتصال مع الفنانة دلال عبدالعزيز طوال فترة مرضها بفيروس كورونا، "ليه مشيوا بدري وسابوني.. الله يرحمهم".

ونوهت بأن دنيا وإيمي سمير غانم مازالوا يتعاملون معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها دلال عبدالعزيز بها.

نجوى فؤاد دلال عبدالعزيز سمير صبري إيمي سمير غانم

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