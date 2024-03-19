تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب.



وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.888 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 229.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.8 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.43 في المائة ليبلغ مستوى 28675.7 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 1.16 في المائة ليصل إلى مستوى 6211.56 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 0.73 في المائة ليصل إلى مستوى 8956.83 نقطة.