عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

صدى البلد

بدأت أسعار اللحوم في التراجع بالأسواق مع التراجع المرتقب في سعر الأعلاف نتيجة هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر صرف الدولار، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المُرجّع أن تتراجع بعد تراجع سعر الدولار والذي شهد انهيارًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.

قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ 230 جنيهًا وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.

وأوضح وهبة في تصريحات له، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا، متوقعًا انخفاضًا جديدًا لسعر اللحمة.

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن من توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلا رمضان والتي توفر لحوماً طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

وتقدم معارض أهلا رمضان لحوم طازجة  بين 250 و280  جنيهًا للكيلو الواحد.

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق "وهمية “، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

 وتابع هيثم عبد الباسط: “نامل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.

وفي سياق آخر، قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.

وأضاف إيهاب صابر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

 وأوضح  أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.

وكانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط  100 جنيه في الكيلو الواحد. 

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزارة بين 350 و420 جنيهًا للكيلو.

txt

47 جنيها.. تراجع جديدة يضرب أسعار صرف الدولار

txt

تأرجح أسعار الذهب في مصر.. ومفاجأة بقيمة الجنيه الآن

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 280 جنيها للكيلو 

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيها للكيلو 

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيها للكيلو 

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سعر الموزة 295 جنيها للكيلو 

سعر عرق الفلتو 350 جنيها 

 

سعر اللحوم البقري

  • يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و400  جنيه.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين

  • سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
  • ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
  • وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

  • بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.
  • سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.
  • وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.
  • وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في تصريحات تليفزيونية: “رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص”.

وأضاف: “هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق”.

وتابع سعيد صالح: “وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبير”.

وأكمل: “مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذاً على مستوى الجمهورية”، مُختتمًا “أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ 280 جنيهًا للكيلو”.

اللحوم اسعار اللحوم لحوم طازجة لحوم الوطنية وزارة التموين اللحوم البلدي اللحوم السودانية وزارة الزراعة سعر اللحوم اللحوم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

تأرجح أسعار الذهب في مصر.. ومفاجأة بقيمة الجنيه الآن

47 جنيها.. تراجع جديدة يضرب أسعار صرف الدولار

تحرك محدود في أسعار الذهب في مصر

هدوء أسعار الدواجن .. ومفاجأة في ثمن الفراخ البيضاء الآن

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

رغم التراجع العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

الإحصاء: عدد السكان سيصل إلى 119.3 مليون نسمة خلال عام 2032

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماع لجنة التحكيم الداخلية بجامعة قناة السويس

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الألماني.. ما فحواه؟

تحقيقات موسعة في مقـ تل طفلة على يد عشيق أمها

ما هي الأعذار التي تبيح الفطر في شهر رمضان؟ تعرف عليها

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

على جهاز التنفس.. شوبير يثير القلق من جديد بشأن حالة أحمد رفعت

معظمهم من النازحين|استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف على مخيم النصيرات وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ