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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تأرجح أسعار الذهب في مصر.. ومفاجأة بقيمة الجنيه الآن

صدى البلد

تحركت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نطاق محدود حيث صعدت وهبطت نحو ٢٠ جنيها تقريبا. 

وعالميا، تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ مستوى 3050 جنيهًا ، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 2154 دولارًا.

و تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر الذهب 2153 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2614 جنيه للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3050 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3486 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.400 جنيه

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا خلال بداية تعاملا امس تعاملات ، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا.

واختتمت التعاملات الإثنين عند مستوى 3030 جنيهًا، في ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2161 دولارًا.

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