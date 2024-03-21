أخبار التوك شو..أحمد موسى: معركة طابا وثائق وحجج قانونية.. قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين على الخروج

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى : معركة طابا كانت وثائق وحجج قانونية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بمرور 35 عاما على استرداد طابا من العدو الإسرائيلي بعد معركة قوية في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الحرب في عام 73 والانتصار على العدو الإسرائيلي مهد الطريق لاسترداد الأرض ثم بعد ذلك الذهاب إلى السلام.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع بغزة وتحركات وقف إطلاق النار

ناقش سامح شكري، وزير الخارجية ونظيره الفرنسي هاتفيا، مستجدات الأوضاع في غزة وتحركات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين.

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين على الخروج.. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى وأجبرت المصلين داخل المصلى القبلي وفي محيطه على الخروج، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وزير الأوقاف الفلسطيني: حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن سياسة الاستيطان التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية والأخرى المتعاقبة على احتلال فلسطين منذ عام 1967 هي قرارات تصب كلها في نفس الخانة، وهي السيطرة الشمولية على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني أو على أقل تعديل التضييق بشكل كبير جدا على المواطن الفلسطيني.

رأس خنزير .. شوبير يكشف حقيقة أعمال السحر في المنتخبات والأندية الأفريقية

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة حفرة مباراة مصر والجابون معقبا:" انا حضرت المباراة دي".

لا تتناسب معي.. صابرين تكشف عن سبب رفضها الأعمال الفنية خلال 5 سنوات

قالت الفنانة صابرين، إن مسلسل مسار إجباري نوعية جديدة من الفن، مضيفة أني منذ 4 أو 5 سنوات برفض أعمال لا تتناسب مع شخصيتي.



رد صادم| سلاف فواخرجي ممكن تحلق شعرها علشان دور؟.. فيديو

ردت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على سؤال هل يمكن أن تقوم بحلق شعرها مقابل دور معين؟

سلوى عثمان: مسلسل حق عرب الأقرب لقلبي

كشفت الفنانة سلوى عثمان التى تلعب دور والدة الفنان أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب عن أقرب عمل درامي لها في رمضان 2024.

سعاد صالح: الرجل ملزم بتوفير خادمة لزوجته في البيت

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل المرأة ملزمة بخدمة زوجها وأولادها في البيت بعد الزواج، أم أن الزوج ملزم بتوفير خادمة لزوجته".

يا تدريب يا إعلام.. رسالة نارية من نجم الإسماعيلي السابق لـ ميدو

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان غير راضٍ تمام على تولي الكابتن أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، خاصة وأنه مرتبط ببرنامج على إحدى الشاشات الفضائية.