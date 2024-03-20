رد صادم| سلاف فواخرجي ممكن تحلق شعرها علشان دور؟.. فيديو

ردت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على سؤال هل يمكن أن تقوم بحلق شعرها مقابل دور معين؟



وقالت سلاف، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "إذن كان الدور يستاهل فأنا مخلصة لعملي جدا، ومن الممكن أن أحلق شعري".



وأضافت: "المرأة مرأة سواء بشعر أو بدون شعر أو بفستان أو بدون فستان"، متابعة: أحساس المرأة أهم من الحالة الشكلية.. وإحساسي كامرأة هو الذي يجعلني أعيش وليس الشكل".

وتابعت: جزء من سعادتي والقوة التي أشعر بها هو عملي، وإذا كان يستدعي هذا الأمر فلا مانع لدي".