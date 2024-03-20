يا تدريب يا إعلام.. رسالة نارية من نجم الإسماعيلي السابق لـ ميدو

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان غير راضٍ تمام على تولي الكابتن أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، خاصة وأنه مرتبط ببرنامج على إحدى الشاشات الفضائية.

أضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،:" تواصلت مع أحمد حسام ميدو وقلت له عليك أن تختار بين التدريب والإعلام فكانت إجابته، : "ده أكل عيشي يا كابتن".

تابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، كنت أتمنى تولي تدريب النادي الإسماعيلي أحد أبنائه مثل حمزة الجمل أو محمد وهبة، لافتا إلى أن أحمد حسام ميدو ليس رجل المرحلة آنذاك، موضحا أن الإسماعيلي يمر بفترة صعبة جدا ويعاني من التنظيم وتركيز لاعبيه.