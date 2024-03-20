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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوى عثمان: مسلسل حق عرب الأقرب لقلبي

الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان

كشفت الفنانة سلوى عثمان التى تلعب دور والدة الفنان أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب عن أقرب عمل درامي لها في رمضان 2024.

 

وقالت سلوى عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية" إنها تشارك هذا العام في مسلسلات حق عرب والمعلم ومحارب.

 

 وتابعت سلوى عثمان قائلة: "أقرب دور لقلبي دوري في مسلسل حق عرب وبجسد فيه شخصية والدة أحمد العوضى والعلاقة مترابطة معه للغاية فى المسلسل أكثر من شقيقة الثاني في المسلسل وهو علي".

 

تصوير الحلقات

وأشارت الفنانة سلوى عثمان إلى أنها اوشكت على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل حق عرب، مشيدة بالفنان أحمد العوضي وحبه لجميع طاقم العمل.

 

وأوضحت الفنانة سلوى عثمان أنها تشارك في مسلسل المعلم كضيفة شرف مع الفنان الكبير مصطفى شعبان.

أحمد العوضى الاولي المصرية الفنانة سلوى عثمان الفنان احمد العوضي القناه الأولى المصرية برنامج التاسعة مسلسل حق عرب

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