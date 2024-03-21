أخبار التوك شو.. سعاد صالح: الرجل ملزم بتوفير خادمة لزوجته في البيت..ولقاء الخميسي تهاجم إنتصار: "بتفتي..وتتكلم كتير"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة،و نرصد لكم ابرزها فى التقرير التالى:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى غدًا الخميس، حيث من المتوقع طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد الاسكندرية أمطارا خفيفة الى متوسطة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

عبّرت الفنانة لقاء الخميسي عن حبها الشديد لوالدها، مؤكدة أنها مازالت تتحدث معه رغم وفاته قائلة: "بكلم والدي وبيرد عليّا، أنا بكلمه في الكتابة عندي كشاكيل بكتب فيها، أنا بعرف اكتب ومفروض كنت أبقى مؤلفة، وبيبعتلي رسايل في علامات حواليا لأني بركز جدًا في التفاصيل".

وقعت الراقصة الاستعراضية بدرة والراقصة الاستعراضية جوهرة، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان هناك انفصال فقط، قائلة "مطلقناش اصلا احنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه كان يتواصل بصعوبة مع هاني أبو ريدة عندما كانا يعملان سويا في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، موضحًا: "وأنا نائب رئيس الاتحاد مكناش نعرف نجيب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن اعتزازها وأسرتها بعد حصولهم على الجنسية الفلسطينية، قائلة "الانتماء مش محتاج أوراق ولا جواز سفر، وهو تكريم فخري ومن الأمور التي أعتز بها أننا منتمون لفلسطين للدرجة القصوى وعندي جواز سفر فلسطيني".

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل المرأة ملزمة بخدمة زوجها وأولادها في البيت بعد الزواج، أم أن الزوج ملزم بتوفير خادمة لزوجته".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بمرور 35 عاما على استرداد طابا من العدو الإسرائيلي بعد معركة قوية في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الحرب في عام 73 والانتصار على العدو الإسرائيلي مهد الطريق لاسترداد الأرض ثم بعد ذلك الذهاب إلى السلام.

قال الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن ذكرى إسترداد طابا مناسبة غالية للغاية، لأنها تمثل عودة الحق لأصحابه، مؤكداً أن استرداد طابا انتصار لمصر يستحق أن نحتفل به.

كشف الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل أزمتها مع الفنانة انتصار بعد مسلسل راجل وست ستات.