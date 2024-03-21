عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلاف فواخرجي: تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة.. وفقدت بصري لمدة ساعتين

النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي

خصص برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، حلقة خاصة مع النجمة السورية سلاف فواخرجي، للحديث عن حياتها الشخصية وأولادها..

سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة: تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة لهذا السبب
أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، أن الهروب من الأمومة شيء صعب وليس عندها الرفاهية للهروب من المسئوليات، كاشفة عن تعرضها وأسرتها للاغتيال قائلة: "تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة وكان شيء مرعب وأولادي في حالة انهيار ومحاولة خطف الأولاد عشان اختلاف في الرأي".


سلاف فواخرجي: أفتخر بالجنسية الفلسطينية.. وعشت في انعزال بعد أحداث 7 أكتوبر
أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن اعتزازها وأسرتها بعد حصولهم على الجنسية الفلسطينية، قائلة "الانتماء مش محتاج أوراق ولا جواز سفر، وهو تكريم فخري ومن الأمور التي أعتز بها أننا منتمون لفلسطين للدرجة القصوى وعندي جواز سفر فلسطيني".


سلاف فواخرجي: فقدت بصري لمدة ساعتين في حادثة سقوط ديكور تصوير عليّ
أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مررت بتجربة صعبة لما اتعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا في حياتي وأكثر من ساعة أو ساعتين بطلت اشوف وكان بينزل دم مرعب".


سلاف فواخرجي: مطلقتش من جوزي والحب بيرجع تدريجي
أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان هناك انفصال فقط، قائلة "مطلقناش اصلا احنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".


سلاف فواخرجي عن فقدان والدتها: اللحظة الأصعب في حياتي.. فيديو
تأثرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على الهواء أثناء حديثها عن فقدان والدتها.


رد صادم| سلاف فواخرجي ممكن تحلق شعرها علشان دور؟.. فيديو
ردت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على سؤال هل يمكن أن تقوم بحلق شعرها مقابل دور معين؟

 

سلاف فواخرجي النجمة السورية سلاف فواخرجي الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري الجنسية الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

ترشيحاتنا

هجوم صاروخي روسي على كييف .. وسماع دوي انفجارات

حدث ليلا| إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع للجنايات وأمطار رعدية تضرب 14 محافظة

تخصصوا في سرقة أعمدة الكهرباء والتكاتك.. 3 عصابات تواجه الحبس| بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2024

مراته حولت حياتنا جحيم وأخويا ضرب أمي.. اعترافات صادمة لق.اتل شقيقه وزوجته قبل الذهاب لعشماوي

هتسهل حياتك .. تعرف على حيل في إنستجرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

هتسهل حياتك .. تعرف على حيل في إنستجرام

بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

سوني تقوم بتحقيقات داخلية بسبب جهاز PS5 Pro فما القصة ؟

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ