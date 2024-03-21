سلاف فواخرجي: تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة.. وفقدت بصري لمدة ساعتين

خصص برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، حلقة خاصة مع النجمة السورية سلاف فواخرجي، للحديث عن حياتها الشخصية وأولادها..



سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة: تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة لهذا السبب

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، أن الهروب من الأمومة شيء صعب وليس عندها الرفاهية للهروب من المسئوليات، كاشفة عن تعرضها وأسرتها للاغتيال قائلة: "تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة وكان شيء مرعب وأولادي في حالة انهيار ومحاولة خطف الأولاد عشان اختلاف في الرأي".



سلاف فواخرجي: أفتخر بالجنسية الفلسطينية.. وعشت في انعزال بعد أحداث 7 أكتوبر

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن اعتزازها وأسرتها بعد حصولهم على الجنسية الفلسطينية، قائلة "الانتماء مش محتاج أوراق ولا جواز سفر، وهو تكريم فخري ومن الأمور التي أعتز بها أننا منتمون لفلسطين للدرجة القصوى وعندي جواز سفر فلسطيني".



سلاف فواخرجي: فقدت بصري لمدة ساعتين في حادثة سقوط ديكور تصوير عليّ

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مررت بتجربة صعبة لما اتعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا في حياتي وأكثر من ساعة أو ساعتين بطلت اشوف وكان بينزل دم مرعب".



سلاف فواخرجي: مطلقتش من جوزي والحب بيرجع تدريجي

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان هناك انفصال فقط، قائلة "مطلقناش اصلا احنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".



سلاف فواخرجي عن فقدان والدتها: اللحظة الأصعب في حياتي.. فيديو

تأثرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على الهواء أثناء حديثها عن فقدان والدتها.



رد صادم| سلاف فواخرجي ممكن تحلق شعرها علشان دور؟.. فيديو

ردت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على سؤال هل يمكن أن تقوم بحلق شعرها مقابل دور معين؟