تصفيات كأس العالم| لبنان تخسر أمام إستراليا وسوريا تتعادل مع ميانمار

خسر المنتخب السوري نقطتين في سباق التأهل لكأس العالم 2026 بعد تعادله مع مضيفه منتخب ميانمار بهدف لمثله، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، توجه المنتخب السوري إلى ميانمار لمواجهة المنتخب المحلي.

افتتح ميانمار التسجيل في الدقيقة 35 من المباراة عن طريق لاعبه سو مو كياو، قبل أن يتمكن علاء الدين الدالي من تعديل النتيجة لصالح سوريا في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب سوريا إلى 4 نقاط، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما حقق منتخب ميانمار أول نقطة له في التصفيات.

في المجموعة ذاتها، حقق منتخب اليابان فوزًا على نظيره الكوري الشمالي بهدف، مما رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

أما في المجموعة التاسعة، فقد خسر منتخب لبنان أمام أستراليا بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثاني. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب أستراليا إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.