تويوتا كورولا موديل 2022 بأرخص سعر للمستعمل.. صور

تعد السيارة تويوتا كورولا من اشهر السيارات اليابانية التي انطلقت بالسوق المصري باختلاف اجيالها، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية وانتمائها للصانع الياباني المخضرم، بالاضافة إلى تجهيزاتها الفنية والتقنية باختلاف الفئات المطروحة.

وظهرت الفئة Active موديل 2022 للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 46 ألف كيلومتر فقط، بالاضافة إلى حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

تويوتا كورولا موديل 2022

وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، عجلة قيادة باور ستيرنج، مزودة بعدد من انظمة التحكم "مالتي فانكشن"، مع نظام صوتي ترفيهي، 4 زجاج كهربائي، مصابيح نهارية.

تويوتا كورولا موديل 2022

تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصان.

تويوتا كورولا موديل 2022

بالاضافة إلى 154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ناقل سرعات CVT أوتوماتيك "دفع أمامي"، زمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كم.

تويوتا كورولا موديل 2022

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر مليون جنيه.