بلينكن يلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي بمتظاهرين يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، خارج فندق كمبينسكي في تل أبيب.



وذكر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في بيان له أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماعا خاصا مع عائلات الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



ويأتي الاجتماع بعد أن التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب.



وقالت العائلات في بيان: “نعرب عن خالص امتناننا للوزير بلينكن وإدارة بايدن لدعمهم ومساعدتهم المستمرة”.



وأضافوا "إننا ندعو جميع الأطراف بشكل عاجل إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط للتوصل إلى اتفاق للإفراج الفوري والآمن عن أحبائها، ونناشد المجتمع الدولي ألا يترك أي حجر دون أن يقلبه".