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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي

صدى البلد

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمي  برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي والذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 25 – 26 مارس 2024  حيث يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال النووي.

من المقرر أن تشارك الهيئة في أكثر من حلقة نقاشية خلال المؤتمر حيث يشارك  الدكتور رئيس أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" والتي تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام حيث تناقش الدور والمقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية.

 كما يشارك  المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية ويشارك أيضا  الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية.

من المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الوفد المصري من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى ممثلا في رئاسة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية و المقاول العام الروسي المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية.

يعتبر عقد مؤتمر أتوم إكسبو السنوي فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات وأيضا عقد المباحثات اللازمة بين مختلف الوفود والشركات العالمية المشاركة به.

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