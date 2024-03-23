سعاد صالح توجه رسالة عاجلة لدار الإفتاء بشأن زواج الفتيات الصغيرات

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى ملزمة لتحديد السن الشرعي لزواج الفتيات، موضحة أنها تتمنى الاستجابة من دار الإفتاء.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البعض يهرب من القانون بأكثر من وسيلة، ولكن عندما يكون هناك فتوى سنجد الكثير من المصريين ملتزمين، ولن يزوجوا أولادهم البنات في سن صغير.

ولفتت إلى أن هناك قاعدة فقهية تقول :" الفتاوي تكون لـ مراعاة الحال" وأن سن البلوغ في هذا العصر مختلفة تمامًا عن البنات في الماضي، وعلينا أن نعلم أن الفتوى تتغير بتغير الحال، والزمان والمكان ومن شخص لشخص.

وأشارت إلى أنه لا يوجد نص قطعي لتنظيم زواج الفتيات، وأن رب الأسرة عليه إثم إذا زوج ابنته في سن صغيرة دون رغبتها.

