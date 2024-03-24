أيمن الرمادي: أخشى أن نظلم حسام حسن مع المنتخب الوطني

ناشد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع جدول منتظم لمسابقة الدوري العام.



وقال أيمن الرمادي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" مؤمن جدا بالاحتراف ونستطيع تعويض أى لاعب مهما كان اسمه، وأتمنى انتظام مسابقة الدوري المصري، لأن ما يحدث في مصر لايحدث بأى مكان آخر في العالم".



وأردف:" يجب توفير آلية محترفة للمدرب المصري من أجل تطويره، فلا يصح أن يكون محاضر الرخصة "الثالثة"، يحاضر أيضا في الأولى والثانية والمحترفين".

وشدد :" حسام حسن مدرب جيد ولكن أخشى أن نظلمه مع المتنتخب الوطني، ويجب علينا أن ندعمه جميعا، حتى لانكرر من أخطائنا السابقة".