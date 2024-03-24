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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

الاجازات
الاجازات

 يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة. 

ومع استمرار العمل في شهر رمضان المبارك، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم (10) لسنة 2024، بمنح المطاحن التموينية (قطاع عام- خاص) إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك في الفترة من 9، و10، و11 أبريل المقبل.

إجازة المخابز في عيد الفطر

وأكد وزير التموين، أنه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة بإبلاغ مديرية التموين المختصة والتي تقوم بدورها بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بحد أقصي الأربعاء الموافق 2 أبريل 2024.

وبحسب القرار، أرسلت شركة «سمارت» ملف إكسيل إلكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الايميل الخاص بكل مديرية متضمنا على البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

وحدد القرار، أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز وإعادة إرسال الملف إلكترونيا على الايميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز.

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وحذر القرار المديريات من تسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة بين 9 و11 أبريل على النظام، مشيرًا إلى قيام الوزارة بصرف حصة أيام 3 أيام من الأقماح خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2024 مقدما للمطاحن طبقا المتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الاقماح للمطاحن التموينية خلال الفترة من 1 وحتى 10 أبريل 2024 وذلك خصمًا من البرنامج التنفيذي خلال الفترة من 11 وحتي 20 ابريل وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين.

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز أيام الإجازة طبقاً لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز، على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام من 6 إلى 8 أبريل المقبل.

مواعيد إتاحة صرف الحصص

كشف القرار عن قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر صباحا إلى الساعة الثانية صباحاً وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية صباحا حتى نهاية اليوم خلال ذات الفترة وإتاحة صرف الخبز للمخابز طبقاً لمبيعات آخر يوم عمل. ويستأنف العمل يوم 12 أبريل 2024 بالنظام المطبق حالياً، على أن تقوم مديريات التموين بالتأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية والمخابز البلدية.

وفي نفس السياق، يضم شهر أبريل العديد من الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة والمدارس والجامعات، إضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء إضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية.

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وتكون إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024، 12 يومًا يكون من بينها 3 أيام إجازة عيد الفطر الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يكون الرأي الأخير بشأن تحديد يوم عيد الفطر لدار الإفتاء المصريرة بعد ثبوت هلال شهر شوال.

إجازات شهر أبريل القادم

وسوف نرصد لكم إجازات شهر أبريل القادم، والتي جاءت كالتالي:

  • يوم الجمعة 5 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت 6 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • من الثلاثاء 9 أبريل إلى الخميس 11 أبريل: إجازة عيد الفطر «3 أيام».
  • يوم الجمعة 12 أبريل: عطلة رسمية.
  • يوم السبت 13 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية.
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