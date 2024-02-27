شروط جديدة لتعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي .. وهؤلاء محرومون

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط لتعويض الإجازات الرسمية للموظفين الذين استدعتهم حاجة العمل للقيام بعملهم في هذا اليوم.

شروط تعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي



في هذا الصدد نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

لايفوتك ||

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون.شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون.

و طبقا لنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.



شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.