علاوة خاصة و زيادة الأجور رسميًا ..احسب مرتبك بعد تصديق الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.



حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وحدد قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ، موعد صرف الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .



حافز إضافي



حيث نصت المادة الثالثة من القانون على أنه اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

العلاوة الدورية للموظفين

وفيما يخص العلاوة الدورية للموظفين ، نصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

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تعجيل صرف زيادة المرتبات والأجور



وشملت تفاصيل زيادة المرتبات بداية من شهر مارس، والتي وافق عليها مجلس النواب،رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

وفي وقت سابق كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة المرتبات والأجور، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيها بزيادة 50% حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي 4000 جنيه، لكنه سيزداد بداية من شهر مارس بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

احسب مرتبك بعد تصديق الرئيس



بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي على زيادة المرتبات رسميًا، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، فضلا عن علاوات مقطوعة للموظفين العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، نستعرض قيمة المرتبات التي يحصل عليها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة فإن :

- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.

- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه

- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

