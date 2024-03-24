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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد إجازة عيد الفطر المبارك | تفاصيل

إجازة
إجازة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

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وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.


موعد إجازة عيد الفطر 


وتأتي إجازة عبد الفطر المبارك وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

وسيكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وصلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة، وتكون الإجازة بداية من 10 إبريل حتى 13 إبريل في القطاع الخاص أو العام.

الإجازات المتبقية في عام 2024

- عيد تحرير سيناء يوافق يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- عيد العمال يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

- عيد شم النسيم يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024

- إجازة يوم وقفة عرفات يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

- عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

- ثورة 30 يونيو يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- رأس السنة الهجرية يوافق يوم الأحد 7 يوليو 2024

- عيد الثورة يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- عيد المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

- عيد نصر أكتوبر يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفظين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

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